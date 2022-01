Sascha Kadel (38) wird in der kommenden Saison Trainer beim SV Landau West. Aktuell coacht er die TSG Jockgrim II, den Tabellenzweiten der B-Klasse Ost. Kadel tritt die Nachfolge von Fernando Cadorin an, der künftig als Sportlicher Leiter fungieren wird. Cadorin war im Verein rund 15 Jahre Trainer im Aktiven- und Nachwuchsbereich. Er sagt: „Sascha hat die entsprechende Qualifikation und Erfahrung. Er hat schon sehr erfolgreich gearbeitet und vielfach bewiesen, dass er junge Spieler besser machen kann.“ Co-Trainer wird Vereinsikone Hans-Peter Herberger, der bisherige Co-Trainer Sebastian Kauz hört auf.

Kadel wohnt mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe des Sportgeländes der „Westler“ und spielte für den SV Gommersheim in der Landesliga. Er hat die B-Lizenz, bei seiner ersten Trainerstation beim TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen stieg er als Meister der C-Klasse West in die B-Klasse auf. Weitere Trainerstationen waren die Bezirksligisten VTG Queichhambach und TV/SC Hauenstein sowie der SV Altdorf-Böbingen und die SG Klingenmünster/Göcklingen in der A-Klasse.