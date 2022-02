Europas größter Softwarehersteller SAP will eine deutlich höhere Dividende an seine Aktionäre zahlen. Sie soll um 60 Cent auf 2,45 Euro steigen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Walldorf mitteilte. Die Zahlung schließe eine Sonderausschüttung von 50 Cent zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens mit ein. Insgesamt entspricht dies einer Erhöhung um 32 Prozent. Sollten die Anteilseigner dem Dividendenvorschlag zustimmen, käme SAP demnach auf eine Ausschüttungsquote von 54 Prozent. Die Hauptversammlung ist für den 18. Mai geplant.

