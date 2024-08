Zum dritten Mal nacheinander verleiht der VfB Stuttgart Mohamed Sankoh. Anders als zuletzt wird der Offensivspieler aber diesmal ein neues Land kennenlernen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart verleiht Mohamed Sankoh in die zweite italienische Fußball-Liga. In der kommenden Saison trägt der 20-Jährige das Trikot von Serie-B-Club Cosenza Calcio, wie die Schwaben mitteilten. In den zurückliegenden beiden Spielzeiten spielte Sankoh auf Leihbasis in seiner niederländischen Heimat für Vitesse Arnheim und zuletzt für Heracles Almelo.

«Für die Entwicklung von Mo waren die Leihen sehr förderlich, er konnte wichtige Erfahrungen und Spielpraxis sammeln. Durch die Leihe nach Italien versprechen wir uns den nächsten Entwicklungsschritt», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.