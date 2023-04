Sandhausen (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen zieht Jugendspieler Livan Burcu zur kommenden Saison in den Profi-Kader hoch. Das 18 Jahre alte Mittelfeldtalent erhält einen ligaunabhängigen Ein-Jahres-Vertrag, wie der abstiegsbedrohte Club am Montag mitteilte. Für die U19 des SVS erzielte Burcu in der laufenden Saison bislang 18 Tore.

