Sandhausen (dpa) - Der SV Sandhausen hat Joe-Joe Richardson vom Greifswalder FC für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, ist der 21-jährige Amerikaner der erste Neuzugang. Richardson war 2021 zum Regionalligisten nach Mecklenburg-Vorpommern gewechselt. In der laufenden Saison kam er in 27 Einsätzen auf sieben Treffer und zehn Torvorlagen. «Joe-Joe ist ein sehr interessanter Spieler, der ein großes Entwicklungspotenzial besitzt. Er ist bereits jetzt sehr torgefährlich und laufstark», sagte Sandhausens Trainer Gerhard Kleppinger.

