Sandhausen (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen leiht Junioren-Nationalspieler Kerim Calhanoglu bis zum Saisonende vom Bundesligisten FC Schalke 04 aus. Dies teilten die Vereine am Samstag mit. Der Linksverteidiger, der beim Revierclub noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 hat, absolvierte in dieser Saison bislang drei Bundesliga-Spiele. „Kerim erweitert unsere Optionen in Abwehr und Mittelfeld und will bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

