Mutter und Sohn auf einer Kutsche, das geht schon. Eine bessere Lösung haben die Rudolphs aus Freimersheim zufällig gefunden. Die 20-jährige Jacqueline Bischoff „assistierte“ dem zwölf Jahre alten Samuel Rudolph gerade beim Bundesnachwuchschampionat im Kutschenfahren U18 in Lähden als Beifahrerin. Die beste Platzierung erreichte der Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau im Hindernisfahren.

Bischoff und Sandra Rummel-Rudolph lernten sich bei einer Trainerausbildung in Dillenburg kennen. „Ist ja lustig, ich komme auch aus der Pfalz“, sagte die Jüngere. „Seitdem arbeiten wir zusammen“, sagt die 49-jährige Rummel-Rudolph. „Unser Herz schlägt für die Ausbildung im Reit- und Dressursport.“ Bischoff wohnt in Ottersheim.

Samuel Rudolph war mit denselben Ponys, die er in Lähden in der Zweispänner-Dressur, im Gelände- und im Hindernisfahren der Klasse A vorspannte, 2019 Rheinhessen-Meister und danach jüngster Teilnehmer bei der Jugend-DM in München. Mit Camilla und Viktoria sammelte er im Juni in Bühl erstmals international Erfahrung. Er startet für den RFV Mainz-Gonsenheim, nach Ansicht seiner Mutter der beste Verein, der in der Ausbildung die Grundlagen vermittelt.

Es geht um Sekunden

Nach der Theorieprüfung startete der Schüler mit 2,5 Strafpunkten in den Wettbewerb. In der Dressur und im Gelände erreichte er den 19. Platz im Feld mit 24 Konkurrenten. Im Hindernisfahren entschieden Sekunden. Samuel Rudolph hatte nur einen Abwurf. Keinem Teilnehmer gelang eine strafpunktfreie Runde. Mit dem dritten Platz kletterte der Zwölfjährige in der Kombination auf den 16. Platz.

Sandra Rummel-Rudolph fährt selbst Kutsche. Ob sie bei den Landes- und Pfalzmeisterschaften Mitte August in Zeiskam einspännig oder zweispännig antritt, will sie kurzfristig entscheiden. Am heutigen Dienstag ist Nennungsschluss.