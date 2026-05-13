Warnung vor bestimmten Schokostreuseln in Supermarktregalen: Das Produkt kann krank machen. Möglich sind Durchfall und Bauchschmerzen.

Barmstedt/Neckarsulm (dpa) - Wegen Salmonellengefahr ruft der Hersteller Drageefabrik Stolze GmbH eine bestimmte Packung Schokoladenstreusel zurück. Betroffen ist das Produkt «Belbake Schokoladenstreusel (mindestens 32 Prozent Kakao) 400 Gramm» - mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2027 und den Chargen-Nummern 1326.01 bis 1326.14, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Bei einer Untersuchung des Herstellers seien Salmonellen nachgewiesen worden. Diese können Magen-/Darmerkrankungen auslösen. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem könnten ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt

Das Produkt sei bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen verkauft worden. Die Ware könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte der Drageefabrik Stolze mit Sitz in Barmstedt (Schleswig-Holstein) sowie weitere Produkte der Marke «Belbake» seien von dem Rückruf nicht betroffen.