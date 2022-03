Weil in einer Probe der Süßwarenspezialität Halva Salmonellen nachgewiesen wurden, warnt das Portal Lebenmittelwarnung vor einem Produkt der Firma Kosebate GmbH in Sinzheim in Baden-Württemberg. Nach Angaben vom Freitag handelt es sich um «Alburj - Halva mit extra Pistazien» (800 g, Herstellungsdatum 07.02.2021). Betroffene Länder seien Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Sachsen.

Sinzheim (dpa) - Lebensmittelwarnung