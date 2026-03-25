Mit dem Frühling steht auch der Saisonstart in den Freizeitparks vor der Tür. Der Europa-Park schlägt dabei mit mehreren neuen Angeboten auf.

Rust (dpa/lsw) - Mit mehreren Neuheiten startet der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) in die neue Saison. Ein neuer Themenbereich sowie neue gastronomische Angebote winken Besucherinnen und Besuchern zum offiziellen Saisonstart am 28. März. Ein Überblick:

Neuer Themenbereich Monaco

Die größte Neuheit der Saison ist der neue Themenbereich Monaco. «Inspiriert vom mediterranen Flair erleben Gäste rund um die Achterbahn „Silver Star“ das Land in all seinen Facetten mit prachtvoller Architektur, edlen Yachthäfen und kulinarischen Highlights», hieß es in einer Mitteilung des Parks. Hinzu kommt eine Autoausstellung aus der Sammlung des Staatsoberhaupts von Monaco, Fürst Albert II. Zur offiziellen Einweihungsfeier im Sommer soll der Fürst persönlich vorbeikommen. Mit dem Kleinstaat Monaco eröffnet der 18. europäische Themenbereich im Park.

«Sally's Café»

Auch eine gastronomische Premiere erwartet Gäste in der neuen Saison: Content-Creatorin Sally Özcan vom YouTube-Kanal «Sallys Welt» eröffnet im Park ihr erstes eigenes Café. In dem Laden im isländischen Themenbereich gibt es Kuchen, Kaffeespezialitäten und Kreationen aus Sallys Repertoire.

Neue Übernachtungsmöglichkeit in Westernstadt

Wer außerdem zu seinem Besuch im Park eine Übernachtung wünscht, hat ab Sommer etwas mehr Auswahl. Der Western-Bereich «Silver Lake City» wächst und bietet mit der neuen «Riverside Western Lodge» 119 Zimmer an. Dazu kommt die eigene Brauerei «Silver Lake Brew» mit frisch gezapftem Europa-Park-Bier, das in der Bar nebenan ausgeschenkt wird.

Verschärftes Rauchverbot ab Juni

Ab dem 1. Juni tritt in Baden-Württemberg eine Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes in Kraft. Mit dem neuen Gesetz wird das Rauchverbot auf weitere Orte ausgedehnt, an denen häufig Kinder und Jugendliche unterwegs sind - demnach sind auch Freizeitparks betroffen. Das Rauchen im Europa-Park ist ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Zonen gestattet. In den Attraktionen, Wartebereichen, in den Shows, bei Aufführungen und Menschenansammlungen war das Rauchen bereits vorher schon nicht erlaubt.

Ausblick auf künftige Projekte

In den kommenden Jahren soll ein Weltraum-Themenbereich im Park hinzukommen. Eine Hauptattraktion wird die Achterbahn Euro-Mir sein, die nach 29 Jahren abgebaut und mit neuer Technik wieder aufgebaut wird. Die markanten Türme sollen erhalten bleiben, ebenso sollen charakteristische Stellen der Streckenführung zumindest teilweise wiederzuerkennen sein.

Einen konkreten Starttermin für die Bauarbeiten gibt es bisher nicht. Diese Saison soll Euro-Mir aber auf jeden Fall noch erhalten bleiben, ein Baubeginn vor 2027 ist damit ausgeschlossen.

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Der Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feierte vergangenen Juli sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.