Die Rhein-Neckar Löwen können in dieser Saison in der Handball-Bundesliga nicht mehr auf Philipp Ahouansou bauen. Der 21-Jährige muss wegen Problemen mit der Patellasehne weiter aussetzen, wie die Mannheimer am Freitag mitteilten. Nach Lukas Nilsson ist Ahouansou der zweite Spieler im linken Rückraum, der längerfristig ausfällt.

Mannheim (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung