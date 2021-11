Sabina Winker (31) hat in der Frauenfußball-Bezirksliga Vorderpfalz Süd neun Tore erzielt. Vier davon beim 8:1-Sieg des SV Minfeld bei der SpVgg Bad Bergzabern in einer Halbzeit. In sieben Minuten gelang der Grundschullehrerin ein lupenreiner Hattrick.

Frau Winker, Ihr erster Hattrick?

Zumindest der erste, an den ich mich erinnern kann. Vielleicht mal in der Jugend bei meinem Heimatverein SV Hagenbach. Ich bin eigentlich keine echte Stürmerin. Normalerweise spiele ich im zentralen offensiven Mittelfeld. Doch vor dem Spiel in Bad Bergzabern hat mich unser Trainer Karl-Heinz Eberle in die Spitze beordert. Das hat mich sehr gefreut, der Schachzug ist ja auch gelungen. Meine Tore erziele ich aus dem Spiel heraus. Klassische Abstauber sind eher die Seltenheit. Ich bin für den Spielaufbau zuständig, Standards schieße ich keine. Das Spiel auf dem Kleinfeld macht mir viel Spaß.

Hat sich die personelle Situation beim SV Minfeld verbessert?

Es sieht besser aus als vor einem halben Jahr. Da mussten wir wegen Personalmangels freiwillig von der Landesliga zurück in die Bezirksliga als Siebenerteam. Durch persönliche Kontakte konnten einige Spielerinnen reaktiviert werden. Zudem trainieren zwei Mädchen mit, die noch nicht aktiv spielen dürfen. Die Rückkehr zur vollen Mannschaftsstärke ist der Wunsch vieler. Ich bin seit 15 Jahren beim SVM und mittlerweile die älteste Feldspielerin. Es macht riesigen Spaß, ich fahre die Strecke von meinem Wohnort Maikammer gerne. Zur dritten Halbzeit kommen viele ehemalige Spielerinnen, die verschiedenen Generationen verstehen sich bestens. Wir machen viele Ausflüge zusammen oder fahren gemeinsam in Skiurlaub. Neue Mädchen und Frauen sind bei uns herzlich willkommen.

Welche Ziele haben Sie?

In dieser Saison möchte ich Meister werden. Persönlich möchte ich in den kommenden 20 Jahren genauso fit und gesund bleiben wie in den vergangenen 20 Jahren. Ich möchte noch ein paar Jahre Fußball spielen. Mein großes Vorbild ist meine langjährige Mitspielerin Sabine Völkel, die mit über 50 Jahren noch eine außergewöhnliche Kondition hat. Mit meiner beruflichen Situation als Grundschullehrerin in Lambrecht bin ich sehr zufrieden. Ich habe gerne mit Kindern zu tun. Die finden es alle richtig cool, dass ich Fußball spiele.