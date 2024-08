Im Südwest-Derby behält Saarbrücken in Mannheim die Oberhand und stoppt den Negativtrend. In der Tabelle gelingt ein großer Sprung.

Mannheim (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat seine jüngsten Niederlagen vergessen gemacht. Die Saarländer gewannen das Südwest-Derby in der 3. Fußball-Liga bei Waldhof Mannheim 1:0 (1:0). In einer Partie ohne allzu viele Höhepunkte sorgte Sebastian Vasiliadis in der 41. Minute für den entscheidenden Treffer. Durch den zweiten Saisonsieg springt die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl in der Tabelle vorübergehend von Platz 14 auf Rang 7.

Zuvor hatten die Saarbrücker in den vergangenen beiden Wochen erst im DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg verloren und anschließend zu Hause knapp mit 2:3 gegen den FC Ingolstadt. Im Derby gelang nun die Wende, wobei der Sieg noch höher hätte ausfallen können. Amine Naifi (67.) verschoss aber einen Elfmeter, nachdem ihn zuvor Henning Matriciani gefoult hatte.