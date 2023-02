Stuttgart (dpa/lsw) - Infolge eines defekten Signals am Stuttgarter Hauptbahnhof haben Reisende in und rund um die baden-württembergische Landeshauptstadt bis in den Freitagabend hinein Probleme bekommen. Zwar teilte die S-Bahn Stuttgart nach knapp zweieinhalb Stunden gegen 18.30 Uhr über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, Techniker von DB Netz hätten den Defekt behoben, alle Linien könnten wieder regulär fahren. «Jedoch kommt es weiterhin zu teilweise hohen Folgeverspätungen und -ausfällen, bis dass der Rückstau sich aufgelöst hat.» Zuvor waren manche S-Bahn-Linien gar nicht mehr in die Innenstadt gefahren, andere nur im Halbstundentakt.

Tweet

Infos der S-Bahn Stuttgart