Europas größter Zuckerproduzent Südzucker will seine Aktionäre mit einer verdoppelten Dividende am Erfolg teilhaben lassen. Der Vorstand wolle der Hauptversammlung für das Ende Februar beendete Geschäftsjahr dafür 40 Cent je Aktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Montag zusammen mit der Vorlage vorläufiger Geschäftszahlen mit.

Mannheim (dpa) - Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2021/2022 laut Mitteilung um gut 13 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte noch etwas stärker auf 690 Millionen Euro zu. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich um fast 40 Prozent auf rund 330 Millionen Euro.

Ursprünglich wollte Südzucker seine vorläufigen Zahlen am 25. April vorlegen. Dieser Plan entfalle nun. Der vollständige Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr soll am 19. Mai vorgelegt werden.

