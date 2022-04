Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat das klare Votum der Weilheimer Bürger für ein Gewerbegebiet mit einer Brennstoffzellen-Fabrik begrüßt. «Das war eine gute Entscheidung», erklärte Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick am Montag in Stuttgart. Der Weg für die geplante Brennstoffzellen-Fabrik sei nun frei. Der Verband vertritt die Interessen der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) hatten am Sonntag bei einem Bürgerentscheid 70,07 Prozent für die Ausweisung des Gewerbegebiets gestimmt. 29,93 Prozent stimmten laut der Kommune dagegen. Cellcentric, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo, will das Brennstoffzellen-Werk errichten und dort nach eigenen Angaben alternative Antriebe für schwere Lastwagen entwickeln.

Das rund 30 Hektar große Gewerbegebiet „Rosenloh“ soll für lokale Unternehmen und Unternehmen mit klimarelevanten Technologien geschaffen werden.

