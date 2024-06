Auf die Hochschulreife vorbereiten kann man sich gut mit alten Aufgaben - aber die muss man bisher kaufen. Künftig gibt es sie kostenlos.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das baden-württembergische Kultusministerium will alte Abituraufgaben zur Prüfungsvorbereitung kostenlos zur Verfügung stellen. Die Aufgaben sollen im Internet veröffentlicht werden, wie ein Sprecher des Ministeriums in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Angaben zum genauen Zeitpunkt konnte er zunächst nicht machen. Geplant sei aber, dass das aktuelle Material in Zukunft immer im Oktober online gestellt wird. Zunächst hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

Bisher gab es Abituraufgaben zum Üben zwar im Buchhandel zu kaufen, aber aus urheberrechtlichen Gründen konnte das Land sie nicht selbst veröffentlichen. Das soll sich nun ändern. Nach Angaben des Kultusministeriums soll in Zukunft das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg die Aufgaben kostenlos auf seiner Website zur Verfügung stellen. Urheberrechtlich problematische Teile, wie zum Beispiel Literaturtexte, sollen dabei geschwärzt und mit Quellenverweisen ergänzt werden. Und bei den Abituraufgaben soll es nicht bleiben – auch für weitere Schulabschlüsse will das Ministerium künftig die Prüfungsaufgaben veröffentlichen.

