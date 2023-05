Die Grundschulen in Baden-Württemberg stehen vor dem größten Schülerzuwachs in der Geschichte des Landes: Die Zahl der Erst- bis Viertklässler steigt laut Kultusministerium von 395.000 in diesem auf 413.000 im kommenden Schuljahr. «Das ist der größte Aufwuchs, den es im Land je gab und ist vor allem bedingt durch Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern», sagte Ministerin Theresa Schopper (Grüne) den «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung» (Dienstag). 18.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler entsprechen den Angaben nach umgerechnet rund 650 Klassen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Schopper will Defizite bei den Kernfähigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen, die in Bildungsstudien sichtbar wurden, beheben. «Ich stelle die Grundschule ins Zentrum meiner Schulpolitik», sagte sie den beiden Blättern. «Da lasse ich auch nicht mehr locker.»

