Die Erstaufnahmeeinrichtungen im Südwesten bereiten sich auf deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Noch sei der Zugang moderat, aber es sei mit vielen Hunderten Flüchtlingen zu rechnen, sagte der Leiter des Ankunftszentrums in Heidelberg, Markus Rothfuß, am Mittwoch. Dort sind derzeit 40 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, vor allem Frauen mit Kindern und ältere Leute. Die Einrichtung sei für 2000 Menschen ausgelegt. Derzeit sind laut Rothfuß 1400 Plätze belegt, es werde jedoch eine Ausweitung angestrebt.

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Menschen seien in gutem körperlichen Zustand angekommen, zum Teil wütend, zum Teil verunsichert. „Alle sind traurig, dass sie ihre Heimat und Verwandte und Angehörige verlassen mussten“, berichtete der Zentrumsleiter. Was sie am meisten brauchten, sei Ruhe. Die Menschen bekämen Kost und Logis sowie medizinische und psychologische Betreuung.