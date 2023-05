Der baden-württembergischen Polizei geht künftig im wahrsten Sinne des Wortes ein weiteres Licht auf. Streifenbeamte und Fahnder sind nach Angaben des Innenministeriums mit rund 9100 kleinen Lampen ausgerüstet worden, die ihnen nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen helfen sollen. So könnten Schriftstücke oder amtliche Dokumente leichter überprüft werden, sagte der für die Polizei verantwortliche Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung in Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Lampen, bei Beamten auch sperrig als «Lese- und Dokumentenprüfclipleuchten» bekannt, besitzen unterschiedliche Leuchtstufen und eine UV-Funktion, mit der laut Ministerium Fälschungen besser erkannt werden können. Im Haushalt wurden dafür Mittel in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. Polizistinnen und Polizeibeamte können die 70 Gramm wiegende Leuchte direkt an ihrer Uniform anbringen.