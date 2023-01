Die CDU regiert derzeit relativ ruhig mit den Grünen im Ländle. Zu ruhig, findet so mancher im Vorstand. Erwartet die Christdemokraten bei ihrer Klosterklausur Ärger um die politische Ausrichtung?

Schöntal (dpa) - Selbstbesinnung und Stärke tanken im Kloster: Die Südwest-CDU kommt heute erstmals seit Pandemiebeginn wieder zur traditionellen Klausur im Kloster Schöntal zusammen. Rund 150 Christdemokraten werden bei Treffen, das am Samstag endet, erwartet - der Landesvorstand, die Kreisvorsitzenden, Abgeordnete aus EU-Parlament, Bundestag und Landtag, Kreisgeschäftsführer, CDU-Oberbürgermeister und -Landräte sowie Vorsitzende der Landesfachausschüsse, Netzwerke und Arbeitskreise. Inhaltlicher Schwerpunkt ist diesmal das Thema Sicherheit. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, soll über Gefahren aus dem Ausland berichten.

Aber es wird auch um die anstehenden Kommunalwahlen gehen und darum, wie sich die CDU in den nächsten Monaten aufstellen will. Vor dem Treffen hatte der Sozialflügel der Partei Landeschef Thomas Strobl scharf kritisiert und mehr Profil in der Landesregierung gefordert. „Wir müssen politisch in Baden-Württemberg in diesem Jahr in die Offensive gehen und Widerspruchsgeist beweisen“, hatte Christian Bäumler, Landeschef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), gesagt. „Es darf nicht dabei bleiben, dass wir uns in Gremiensitzungen loben.“

Bäumler ist auch Vize-Vorsitzender des bundesweiten Arbeitnehmerflügels der Union, der CDA, und sitzt im Landesvorstand der CDU. CDU-Generalsekretärin Isabell Huber hatte Bäumlers Vorstoß danach als „Schrei nach medialer Aufmerksamkeit“ bezeichnet.