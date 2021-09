Benjamin Wehbring ist der Schnellste beim 10-km-Süd-pfalzlauf der LG Rülzheim. Der Mann mit Startnummer 16 (im Bild links), der aus Bellheim stammt, war am Sonntagmorgen nach 33:18 Minuten zurück im Ziel. In der ersten Startgruppe traten auch Philipp Ullrich vom TV Bad Bergzabern (mit der 13, Dritter), Sebastian Wehbring aus Au am Rhein (17, Elfter), der Jugendliche Jonathan Sieberg vom TSV Speyer (10), Björn Treyer vom Running Team Ortenau (11, Vierter) und Roland Golderer von Gazelle Pforzheim (2, Zweiter) an. Treyers Teamkollegin Kristin Sander war die schnellste Frau in 40:59 Minuten. Luisa Grießbaum vom TV Herxheim war Fünfte. Manch einer der 182 Teilnehmer war glücklich, weil er feststellte, er kann die zehn Kilometer noch laufen. Zweieinhalb Stunden nach dem Start kehrte wieder Ruhe auf dem Platz ein. Nächster Termin in Rülzheim: Crosslauf am 6. November. „Er ist angemeldet, ob wir ihn ausrichten, wissen wir noch nicht“, teilte Otto Pfadt mit.