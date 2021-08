Die LG Rülzheim veranstaltet am Sonntag, 5. September, ihren Südpfalz-Lauf durch den Rülzheimer Wald mit Start und Ziel am Festwiesenhaus. Corona zwingt zu einigen Änderungen. Es gibt nur einen Lauf über 10 km mit maximal 500 Teilnehmern. Gestartet wird in 25er- Gruppen im Minutentakt. Es gibt keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten. Infos und Anmeldung über www.lgruelzheim.de oder Telefon 07272 6902.