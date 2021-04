Als ob ihr Leben mit Zwillingen und einer pubertierenden Tochter nicht aufregend genug wäre, muss Stefanie Schneider auch noch nach einer neuen Wohnung suchen. Auf die Heldin lauern in Gina Greifensteins neuem Roman „Katastrophen haben kurze Beine“ noch ganz andere Überraschungen.

Zuletzt floss in ihren Werken Blut, nun liefert die südpfälzische Autorin Gina Greifenstein wieder einen Roman, in dem es um die Liebe und das stressige Leben einer dreifachen Mutter geht. Das Werk ordnet sie der Sparte Frauenliteratur zu. Schließlich ist die Geschichte von einer Frau geschrieben und hat eine Frau als Protagonistin. Zudem werden deren Gefühle so beschrieben, dass sich die weibliche Leserschaft nur zu gut in sie hineinversetzen kann.

Das wird in Passagen deutlich, in denen Steffi Schneider für das „Prachtexemplar“ Simon Ehrmann schwärmt oder wenn ihre Verärgerung über die neue Verliebte ihres Ex-Mannes zum Ausdruck kommt. Doch auch Männer können durchaus zum Buch greifen. Dafür ist die Erzählung, die ab Montag erhältlich ist, unterhaltsam und humorvoll genug.

Die Wohnungssuche der alleinerziehenden Mutter bildet den roten Faden der Geschichte. Nicht umsonst fängt Greifenstein jedes Kapitel mit dem aktuellen Umzugsstatus der Familie an. In „Katastrophen haben kurze Beine“ verarbeitet die Autorin auch eigene Erlebnisse: „Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, als alleinerziehende Mama ein neues Zuhause zu finden.“ Lange Zeit sei das her, ebenso lange habe die Idee zu diesem Roman „in der Schublade gelegen“. Umso glücklicher sei sie, dass sie ihre Gedanken letztlich zu Papier bringen konnte.

Mutter täuscht Ehemann vor

Um tatsächlich ein neues und finanziell erschwingliches Heim ergattern zu können, bedient sich die Protagonistin des Romans der Lüge, besser gesagt mehrerer Lügen. Sie verschweigt ein Kind und täuscht vor, einen Mann zu haben. Anders weiß sich die dreifache Mama nicht zu helfen. Ihre beste Freundin Diana, von Beruf übrigens Anwältin, lässt sie gewähren. Wobei sie ohnehin diejenige ist, die ihr immer wieder einen kleinen Schubs gibt. Vor allem, was das Thema Liebe betrifft. Wie es der Zufall will, trifft Steffi Schneider in dieser stressigen Situation tatsächlich Amors Pfeil.

Im Krankenhaus, wo sie als Krankenschwester arbeitet, macht sie die Bekanntschaft mit dem sympathischen Simon Ehrmann, den sie sich auch als Ehemann gut vorstellen könnte. Aber soll sie ihn anrufen? Hat er nicht eine Frau, die auf ihn zu Hause wartet? Oder soll sie in seiner Akte nach der Nummer suchen? Oder ist die Recherche gar vergebens: Wie sich herausstellt, lebt Ehrmann in London.

Faible für kulinarische Köstlichkeiten

Gina Greifenstein schafft es, den Leser über rund 400 Seiten an viele Orte zu führen, ohne diese genau zu verorten – zu den Eltern von Steffi Schneider, zu den Wohnungen, die sie besichtigt und durch den Zoo. „Solch eine Geschichte kann sich überall abspielen, deshalb habe ich davon abgesehen“, erklärt Greifenstein. Zumal: Sie hat schon genügend Werke mit viel Lokalkolorit geschrieben – allen voran die Krimi-Reihe um Kommissarin Paula Stern.

Dass Greifenstein auch Kochbücher schreibt, wird in ihrem neuen Buch erkennbar. Man bekommt nicht nur Appetit auf mehr Lesestoff, wenn man durch die Seiten blättert. Manche dürften bei der Lektüre auch hungrig werden, wenn sie erfahren, wie genussvoll Steffi ihr Croissant in den Kaffee tunkt und von anderen leckeren Speisen die Rede ist.

Fortsetzung möglich?

Bei der Neuerscheinung handelt es sich um den dritten Frauenroman aus der Feder Greifensteins. Weitere Werke sind nicht ausgeschlossen. „Eine Fortsetzung drängt sich nahezu auf, weil ein Leben mit drei Kindern ständig Überraschungen bereithält“, erzählt Greifenstein, die am Montag in der SWR-Landesschau das Buch vorstellen wird. Und Ende Juli steht ihr auch noch ein Besuch von Kultusminister Konrad Wolf ins Haus: Er wird ihr das Corona-Hilfsgeld, das sie beim Land beantragt hat, persönlich in Barbelroth übergeben. Doch bevor es so weit ist, macht sie an ihr nächstes Buchprojekt, in dem es wieder um Mord und Totschlag geht: Paula Stern ermittelt in einem weiteren Fall.

Lesezeichen