Wer mit dem Zug zum Bodensee pendelt, musste sich am Morgen entgegen der Ankündigung der Bahn weiter gedulden: Bei der Abnahme der Bauarbeiten an der Südbahn kam es zu Verzögerungen.

Ravensburg/Friedrichshafen (dpa/lsw) - Nach Monaten der Sanierung ist die Südbahn zwischen Aulendorf und Friedrichshafen wieder komplett freigegeben worden. Am Morgen hatte es laut Deutscher Bahn Verzögerungen bei der Abnahme gegeben - sodass, anders als angekündigt, der Teil der Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen noch gesperrt blieb.

Pendler und andere Bahnreisende mussten zunächst weiter mit dem Ersatzverkehr fahren. Nur der Streckenteil zwischen Ravensburg und Aulendorf war wie geplant freigegeben worden.

Wochenlange Bauarbeiten

Eigentlich hätte die sogenannte Südbahn nach den Pfingstferien und damit planmäßig zu Schulbeginn wieder in Betrieb sein sollen. Die Bahnstrecke war seit dem 6. März wegen Bauarbeiten komplett gesperrt gewesen. Es wurden umfangreiche Arbeiten an mehreren Brücken entlang der Strecke durchgeführt, eine tonnenschwere Brücke wurde im Landkreis Ravensburg über die Wolfegger Ach neu eingesetzt.

Zeitweise war nur der Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Ravensburg betroffen gewesen, seit Mitte Mai auch die Verbindung weiter Richtung Aulendorf. Statt Zügen fuhren Express- und Regionalbusse über die Bundesstraße 30 mit längeren Fahrtzeiten.

Südbahn ist für Pendler und Urlauber wichtig

Die 2021 elektrifizierte Südbahn zählt zu den wichtigen Bahnverbindungen in Baden-Württemberg. Die Regionalzüge fahren von Ulm nach Friedrichshafen am Bodensee. Vor allem für Pendler, Schüler und Touristen ist die Strecke zentral, weil sie den Bodenseeraum und Oberschwaben mit dem Fernverkehrsbahnhof in Ulm verknüpft.