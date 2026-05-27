Großeinsatz in Karlsruhe: Nach dem Austritt eines Gefahrstoffs musste die Feuerwehr das Gebäude räumen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wegen des Austritts eines Gefahrstoffes bei einem Arzneimittelhersteller in Karlsruhe ist die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz ausgerückt. In einer Betriebsstätte sei der Stoff freigesetzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Laut Polizei handelte es sich um eine Säure. Um welche genau, das vermochte ein Sprecher zunächst nicht zu sagen. Sie sei in einem Kanister gewesen.

Das Gebäude sei vorsorglich geräumt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Rettungsdienst habe drei Personen untersucht. Die Polizei geht von einem Verletzten aus. Dieser habe einen Tropfen auf die Hand bekommen, der aber sofort entfernt worden sei. Es sei nur eine leichte Rötung auf der Haut zu sehen gewesen, sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.