Albstadt (dpa/lsw) - In einem Müllwagen ist es wegen einer noch unbekannten Säure in Albstadt (Zollernalbkreis) zu einer Erhitzung und Rauchentwicklung gekommen. Beim Leeren einer Restmülltonne hatte ein 40-jähriger Arbeiter am Freitag einen stechenden Geruch aus dem Fahrzeug bemerkt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den chemischen Vorgang demnach nicht neutralisieren. Um den Brandvorgang zu verhindern, wurde der Müll auf einer Freifläche auf einer Deponie entladen. Als der Inhalt dann abgekühlt war, wurde er entsorgt. Schaden entstand keiner.

Pressemitteilung