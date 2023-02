Mit einem riskanten Überholmanöver hat ein 72-Jähriger einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht, darunter ein Säugling und seine Mutter. Der Mann war laut Polizei am Freitag auf einer Landesstraße bei Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) trotz unübersichtlicher Verkehrslage an einem Holzlaster vorbeigezogen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Der Wagen des 72-Jährigen drehte sich nach dem Zusammenprall den Angaben nach um die eigene Achse und prallte seitlich gegen den Lastwagen. In dem anderen Auto befanden sich zwei Frauen im Alter von 55 und 25 Jahren und ein Säugling. Dieses Fahrzeug überschlug sich demnach und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Ein Rettungshubschrauber flog die 25-jährige Beifahrerin und ihr wenige Monate altes Kind in eine Klinik. Die zwei anderen Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser.

Den Ermittlern zufolge war der 72-Jährige nicht angeschnallt. Er werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

