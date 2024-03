Popsängerin Leony (26) wird den offiziellen Song zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer singen. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte das Management der Musikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch die US-Band OneRepublic («Apologize») und das italienische Dance-Trio Meduza («Bad Memories») wirken demnach an dem Lied mit. Noch wurde der Song nicht vorgestellt, auch der Titel ist bisher nicht bekannt.

Köln (dpa) - Noch im Dezember hatte der europäische Fußballverband UEFA die deutsche Sängerin Kim Petras (31, «Unholy») als Interpretin des EM-Songs präsentiert. Sie habe dem Bericht zufolge wegen Terminschwierigkeiten aber abgesagt.

Leony, die bürgerlich Leonie Burger heißt und aus der Oberpfalz kommt, steht seit Jahren mit Hits wie «Faded Love», «Raindrops» oder «Remedy» in den Charts. In der 20. Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» saß sie 2023 in der Jury.

