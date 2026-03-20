Tom Gaebel ist 50 geworden und blickt mit einem Album auf seine Karriere: Die „Kleiner Junge – Große Reise“. Ein Gespräch über glatten Schlager und raueren Bigband-Sound.

Herr Gaebel, „persönlichstes Album“ wird die neue Platte beworben. Die Phrase höre ich seit 25 Jahren als Musikjournalist.

(lacht) Ich weiß, das schreiben PR-Leute zu jedem Album. Aber diesmal stimmt es. Das Album habe ich mir selber zu meinem 50. Geburtstag geschenkt. Mit 50 kann man auch schon ein bisschen Rückschau halten. Und so ist das Konzept entstanden.

Und das wäre?

Wir haben Lieder genommen, die in meinem Leben etwas bedeutet haben, die ich witzig fand, oder mit denen ich etwas persönliches verbinde. Das waren viele Pop-Hits aus den 80ern, die haben wir neu arrangiert und neu getextet. Es sind auch eigene Songs dabei und alles hat mit meinem Leben und meinem Werdegang zu tun. In diesem Sinne ist das schon persönlich, biografisch.

Getextet hat für Sie Frank Ramond, der ja für eine ganze Generation Künstler, die Deutsch singen, schreibt?

Ja, der hat einiges geschrieben, manches haben wir zusammen geschrieben. Mit ihm zusammen, das funktioniert einfach unfassbar gut. Es gelingt ihm, meine Gedanken und Gefühle in Texte umzusetzen. Und wenn ich mal etwas habe, das nicht für mich passt, hat er in zwei Minuten etwas Neues gefunden, das dann für mich stimmt. Die Ideen zu den Songs kommen von mir. Manchmal schreibe ich auch schon ein paar Zeilen.

Geben Sie doch mal ein Beispiel?

„So wie Du“ ist ein Song, den ich meiner Mutter widmen wollte. Dafür wollte ich den Song „Only You“ (1983 ein Hit für die Flying Picketts, Red.) verwenden und neu getextet haben. Es ist hohe Kunst, wie Frank dann die Verse findet und vor allem auch eine Sprache, von der ich sagen kann, ja, das bin ich, so sage ich das.

Den Song „Der Posaunist“ haben Sie alleine komponiert und getextet?

Ja, der Song beschreibt auf lustige Weise meinen musikalischen Werdegang, der ja als Posaunist angefangen hat, bevor ich doch lieber Sänger sein wollte.

Zum Song „Der Posaunist“ soll ich Ihnen eine Protestnote übermitteln. Die Posaunisten, die ich kenne, sagen, dass man sehr wohl mit der Posaune Mädels beeindrucken kann. Die Trompeter fragen, ob sie den Song mit der Bigband spielen dürfen?

(lacht) Na, es wird aber doch auch deutlich, dass ich in Wahrheit die Posaune sehr liebe und immer wieder mal in die Hand nehme. Und für Teenager ist die Posaune nicht so sexy wie eine Gitarre oder Schlagzeug, da würde ich wetten. Es sollte halt auch ein witziger Song werden. Arrangements gebe ich eigentlich nicht raus, aber ich dachte bei dem Song auch, dass Posaunisten zusammenhalten müssen und das dann auch andere spielen. Mal sehen.

Die Arrangements auf dem Album sind für meinen Geschmack sehr stark auf Hochglanz poliert, viele flauschige Streicherteppiche – alles zusammen sehr gezielt auf Easy Listening getrimmt. Wie sehen Sie das?

Ich liebe diesen Sound und für das Album habe ich mit Arrangeuren gearbeitet, die ich schon länger kenne. Meistens habe ich selber schon einen Entwurf mit Demo gemacht, den ich denen dann gebe. Die gestalten das dann weiter und schreiben es aus. Das letzte Wort, wie das Arrangement wird, habe ich.

Der Sound geht für mich schon in Richtung Schlager und tatsächlich wird das Album auf vielen Schlager-Plattformen sehr positiv aufgenommen. War das Absicht, solches Publikum anzusprechen?

Der Song der am ehesten „schlageresk“ klingt, ist „Und alle haben geklatscht“, das fand ich aber auch okay, weil es dazu passt. Es gibt aber Songs, etwa „Der Posaunist“, die fallen aus dem Schlagerschema raus. Wenn man Deutsch singt und diesen Sound hat, kommt man schon in dieses Fahrwasser und erreicht Leute, die englischsprachige Sachen nicht hören. Ein Unterschied zum Schlager ist vielleicht, dass bei mir alles von echten Instrumenten gespielt wird und nichts aus dem Computer kommt.

Höre ich da auch eine Autotune-Bearbeitung Ihrer Stimme, die Tonhöhen glattbügelt?

Ja, das ist bei genau diesem Song auch für meinen Geschmack ein Tacken zu viel. Das wollte mal einer bei mir ausprobieren. Das gibt es auch bei Michael Bublé, der ein fantastischer Sänger ist. Das Autotune wird heute als Effekt eingesetzt, für einen bestimmten Sound. Ich bin eigentlich kein Freund davon und habe es lieber etwas rauer im Klang.

Wie wird das Tour-Programm aussehen?

Es sind acht Songs aus dem Album und dann ein Querschnitt aus den Sachen, die ich bisher schon gemacht habe. Also Leute, die Deutsches hören wollen, werden ebenso ihre Freude haben, wie die Leute, die mehr auf die Sinatra-Sachen stehen. Das gibt eine Mischung, und das macht mir auch sehr viel Spaß.

Wie wird die Besetzung sein, die Streicher reisen wohl nicht mit?

Wir haben eine Dreier-Horn-Section und eine große Rhythmusgruppe, zusammen sind wir neun Leute. Wir haben die Arrangements entsprechend angepasst und, das wird Ihnen gefallen, es klingt alles etwas „rougher“. Es sind tolle Musiker, hier und da noch ein Solo dazu, alles ein bisschen aufgebohrt.

Termin

Tom Gaebel und Band mit „Kleiner Junge – Große Reise“ am Dienstag, 24. März, 20 Uhr, in der Landauer Festhalle.



Zur Person

Über Gaebels großartige Stimme muss man nicht diskutieren. Er hat einen sonoren, wohlklingenden Bariton, der von zartem Schnurren bis kraftvollem Knurren alle Möglichkeiten bietet. Zu Anfang seiner Karriere war man schnell mit einem Etikett zur Hand: Der neue Sinatra. Das war ihm anfangs etwas peinlich Gaebel wurde am 13. Januar 1975 in Gelsenkirchen geboren. Er lernte Violine, Klavier, Schlagzeug und Posaune. Selbst hörte er, was seine Generation hört: Pop und Rock. Als Teenager machte er sogar mal in einer nicht ernst gemeinten Punk-Band mit. Nachdem er mit 19 Jahren Frank Sinatra hörte, studierter Jazzgesang in Holland. 2003 kommt das Album „Sinatra“ mit der Tobias Kremer Big Band heraus. „Introducing: Myself“ heißt 2005 das erste Album mit eigener Band und mit einigen eigenen Stücken. Gaebel ist live ein großartiger Entertainer. Stilistisch bewegt er sich elegant zwischen Bigband-Jazz der alten Schule, Swinging Sixties, Easy Listening und gepflegter Unterhaltung. Das Album „Kleiner Junge, Große Reise“ verwendet Pop-Songs von Madonna bis Joe Cocker.

