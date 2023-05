Liedermacher Joris («Herz über Kopf») will am 13. Juni mit einem klassischen Orchester der Mannheimer Musikhochschule auf der dortigen Bundesgartenschau auftreten. «Musik ist am besten, wenn sie vermengt wird», zeigt sich der 33-Jährige, der gerade an seinem vierten Album arbeitet, überzeugt.

Mannheim (dpa/lsw) - Er gehört zu den 1000 Absolventen der Mannheimer Popakademie, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. «Hier habe ich meine Liveband kennengelernt und gefunden, wonach ich immer gesucht habe: Musikverrückte Menschen, die Tag und Nacht Musik machen müssen», sagte Joris der Deutschen Presse-Agentur. Für den dreifachen «Echo»-Preisträger hat die Popakademie die Funktion, Menschen zusammenzubringen: «Musik ist eine Sprache, die jeder spricht.»

Wichtig ist aus Joris' Sicht, dass Karrieren nicht vom Geldbeutel der Eltern abhingen oder zu hoher Verschuldung nach dem Studium führten, wie es bei Privathochschulen der Fall sei. Die staatliche Popakademie verlangt keine Studiengebühren. «Insofern war die Gesangsausbildung an der Akademie ein großes Glück», betonte der Sänger, Pianist und Schlagzeuger, der einen Bachelor-Abschluss hat.

