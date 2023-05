Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen besseren Start in das Neue Jahr kann sich der Bellheimer Sänger und Songschreiber Chris Brandon, bürgerlich Christian Besau, gar nicht wünschen. Mit „Nacht über Deutschland“, der Coverversion eines Titels der Münchener Freiheit, belegte er am 3. Januar Platz eins der Amazon-Charts in der Rubrik „Aufsteiger des Tages“.

Es ist das erste Mal, dass der blinde Musiker überhaupt ein Lied mit einem deutschen Text aufgenommen hat. Diverse Chart-Notierungen hatte er zuvor schon erreicht, bisher