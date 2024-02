Ein geschätzter Schaden in Millionenhöhe ist am Donnerstag bei dem Brand eines Sägewerks in Murg (Kreis Waldshut) entstanden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer sei aus noch unklaren Gründen gegen 4.45 Uhr auf dem Betriebsgelände ausgebrochen.

Murg (dpa/lsw) - Der Brand griff auf ein Wohnhaus einer fünfköpfigen Familie über, das auf dem Betriebsgelände steht. Die Bewohner konnten sich retten, doch das Haus brannte nieder. Auch das Sägewerk brannte vollständig aus. Ein nebenan befindliches Wohnhaus drohte ebenfalls von den Flammen eingenommen zu werden. Dieses konnte jedoch gerettet werden.

Die insgesamt zehn Hausbewohner seien wohl durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer gewarnt worden, wie die Polizei mitteilte. Im Zuge des Einsatzes wurden zwei weitere Häuser wegen Funkenflugs auf der gegenüberliegenden Straßenseite geräumt.

Der Brand konnte gelöscht werden. Die Polizei ging allerdings davon aus, dass die Feuerwehr noch den ganzen Donnerstag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein werde.

