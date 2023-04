Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der RV Offenbach feiert seine besten Sportler, wegen Corona im Freien. „Wir waren so erfolgreich wie nie, da konnten wir das nicht einfach absagen“, sagt Vorstandsmitglied Berthold Gensheimer. Zwei 17-jährige stehen im Mittelpunkt. Einer, der vor über 30 Jahren auf der Bahn ähnlich erfolgreich war, wird auch geehrt.

Sie sind oft weit weg: einer in Kairo bei der Junioren-WM, beide in Frankfurt/Oder beim Lehrgang, in Rostock und Cottbus beim Sprintercup, in Köln bei der Junioren-DM, in Kaiserslautern,