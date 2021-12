Mit einer knappen Mehrheit haben sich die Spielgemeinschaften und Vereine des Pfälzer Handball-Verbandes (PfHV) in einer Umfrage für eine Fortsetzung der Runde am 11./12. und 18./19. Dezember ausgesprochen. Das teilte PfHV-Präsident Ulf Meyhöfer gestern mit. Im Landkreis Germersheim ist das nicht mehr möglich: Er schließt ab Montag seine Sporthallen für die außerschulische Nutzung.

„Aufgrund der enorm hohen Inzidenzzahlen in unserem Landkreis haben wir uns in einer gemeinsamen Videokonferenz, an der alle Verbandsgemeinden beteiligt waren, darauf verständigt, dass in allen Sporthallen ab Montag, 13. Dezember, der außerschulische Trainings- und Spielbetrieb eingestellt wird“, informierte Landrat Fritz Brechtel die Vereine. Die Regelung gelte vorläufig bis 3. Januar.

Betroffen sind der TSV Kandel (Auswärtsspiel in der Pfalzliga), die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (Heimspiel in der Pfalzliga, Auswärtsspiel in der Frauen-Oberliga) und der TV Wörth (Heimspiel in der Frauen-Oberliga), die in der nächsten Woche entweder nicht trainieren und/oder gar nicht spielen dürfen. Der PfHV bietet den Vereinen an, Spiele gebührenfrei zu verlegen. Denkbar wäre auch ein Heimrechttausch. Spiele von den Minis bis zur D-Jugend werden allgemein bis 7. Januar abgesetzt.