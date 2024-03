Freiburg (dpa/lsw) - Rund zwei Kilogramm Haschisch haben Beamte der Bundespolizei im Rucksack eines Mannes am Hauptbahnhof in Freiburg gefunden. Die Drogen seien in mehrere Dutzend kleine Päckchen zu jeweils 50 Gramm verkaufsfertig abgepackt gewesen, teilte die Polizei Freiburg am Mittwoch mit. Der 33-Jährige sei ihnen auf einer Streife am Montag am Bahnhof aufgefallen. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. In seiner Wohnung fanden die Polizisten weitere Drogen.

