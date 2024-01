Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Firmenhalle in Pforzheim ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer laut Polizeiangaben vom Montag nicht verletzt. Vermutlich wegen eines technischen Defekts sei in der Halle in der Nacht auf Sonntag eine Galvanikanlage in Brand geraten. Mit Galvanikanlagen werden Oberflächen von Metallen behandelt. Die firmeneigene Löschanlage bekämpfte das Feuer weitestgehend. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

