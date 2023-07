Berglen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Mülldeponie in Berlgen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von rund einer halben Millionen Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Freitag in einer Recyclinghalle aus. Rund zwei Stunden, nachdem der Brand gemeldet wurde, konnte die Feuerwehr den Brand löschen, sagte der Sprecher. Verletzte habe es keine gegeben.