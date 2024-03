Königsfeld (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Königsfeld im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die beiden Bewohner seien bei Ausbruch des Brandes nicht im Gebäude gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde daher niemand. Ein Nachbar hatte am Morgen starken Rauch im ersten Stock des Einfamilienhauses bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Ursache für das Feuer im Wohnzimmer ist bisher unklar. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

