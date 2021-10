Mit prächtigen Kostümen, Masken und Musik hat das Theater Mimikri das Märchen vom Rumpelstilzchen, das Stroh zu Gold spinnen kann, als Theaterstück für alle ab fünf Jahren inszeniert. Am Freitag, 19. November, gastiert es damit zweimal in der Landauer Festhalle. Für die Kita- und Schulvorstellung um 10 Uhr gibt es Karten bei der städtischen Kulturabteilung unter Telefon 0 63 41 13 41 01; für die 16-Uhr-Vorstellung sind Tickets im Büro für Tourismus im Rathaus, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket regional, online unter www.ticket-regional.de/landau erhältlich. Sie kosten für Kinder 6 Euro und 7,50 Euro für Erwachsene.

Das Stück lehnt sich an das bekannte Märchen an, dessen zentraler Satz „Ach, wie gut, dass niemand weiß“ den meisten in Erinnerung sein dürfte: Stroh zu Gold spinnen, geht doch gar nicht – das denken wohl alle. Doch da kommt ein sonderbares Männchen und spinnt vor aller Augen gelbes Stroh zu reinem Gold. Das ist die Rettung für Marie. Sie will ihren Vater, den alten Müller, nicht bloßstellen. Der hatte mal wieder heftig geprahlt. Das kam dem König zu Ohren, der in seinem Goldrausch auch alles glaubt. Und schon hockt Marie eingesperrt in der Strohkammer des Schlosses. Dort soll sie alles Stroh zu Gold spinnen oder für immer eingesperrt bleiben. Das seltsame Männchen will für seine Hilfe kein Gold, etwas Lebendiges ist ihm viel wichtiger: Marie muss ihm ihr erstes Kind versprechen. Behalten darf sie es nur, wenn sie den Namen des Männchens herausfindet.