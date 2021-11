Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat seinen ersten Winterneuzugang bekannt gegeben. Vom Ligakonkurrenten SV Rülzheim wechselt der 21-jährige Merlin Rudisele an die Sauheide. Laut Teammanager Patrick Pfaff bekommt der Turnerbund einen jungen, talentierten Spieler, der sich weiterentwickeln möchte. „Er ist ein feiner Techniker, ein feiner Fußballer, der uns in den nächsten Jahren viel Spaß bereiten kann“, sagt Pfaff über den Mittelfeldspieler, der in Germersheim wohnt. In der Jugend spielte Rudisele laut Pfaff beim FSV Offenbach und beim FK Pirmasens. Für Rülzheim war er seit 2019 aktiv. Davor spielte er bei Arminia Ludwigshafen.