„Bin ich zu laut?“, fragt Rudi Fielitz mehrfach den Besucher in seinem Karlsruher Atelier. Ja, da will etwas raus aus dem 73-Jährigen. Immer noch. Und was der Künstler von sich zu erzählen hat, ist Stoff für ein ganzes Buch.

Laut, expressiv, farbintensiv sind auch seine erstaunlich vielseitigen Arbeiten. Und dennoch scheinen sie immer von einer Melancholie verschattet, selbst wenn Fielitz noch so viel bunte