Der IHC Landau kann den Gruppensieg in der Inlineskaterhockey-Regionalliga BaWü nicht mehr schaffen. „Wir haben uns ein bisschen selbst geschlagen“, sagte Angreifer Dominic Humbert zur 5:6-Heimniederlage gegen den RRV Bad Friedrichshall vor etwa 150 Zuschauern. Christopher Keßler (2), Lucas Hillenbrand, Sven Frank und Daniel von Gyldenfeld erzielten die Tore der Landauer, die klar in Rückstand gerieten. Der Gegner übte viel Druck auf die Landauer vor Torhüter Michael Mietho (im Bild) aus. Friedsrichshall gewann danach mit 7:2 gegen die Dragons Heilbronn. Für das letzte Spiel des Tages gegen Heilbronn ging Martin Spengler ins Tor, kam Verteidiger Stefan Brossart für den angeschlagenen Humbert. Den Gastgebern ging im überraschend engen Spiel die Luft aus, sie gewannen mit 3:2 mit Toren von Keßler (2) und Brossart. Der letzte Gruppenspieltag ist am 30. Oktober in Heilbronn.