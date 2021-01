Round Table 64 Südpfalz versteigert eines der „Landau Pics“ von Michael Frey und Rolf Epple für den guten Zweck. Die Bilder der Reihe wurden im Dezember 2020 in Landauer Geschäften vorgestellt und versteigert. Über die Rolf-Epple-Stiftung soll der Erlös die Landauer Kunstszene mit Stipendien unterstützen. Das Bild mit dem Kaufhof im Mittelpunkt wurde vom Weingut Ökonomierat Johannes Kleinmann in Birkweiler erworben und sogleich an den Round Table 64 Südpfalz zur erneuten Versteigerung gespendet. Das Bild wird nun bis 14. Februar in verschiedenen Landauer Geschäften zu sehen sein. Gebote können über die Homepage und per E-Mail an gebot@rt64.de abgegeben werden.