Kamelmilch, geräucherter Dattelhonig und Polenta: Mit dieser ungewöhnlichen Eis-Kreation holt Thomas Micolino einen Kreativ-Preis in Las Vegas. Wonach schmeckt denn so ein Eis?

Rottenburg am Neckar/Las Vegas (dpa/lsw) - Mit seinem Eis aus Kamelmilch hat der Deutsche Meister Thomas Micolino auch bei der Gelato-WM in Las Vegas überzeugt. Zwar habe es für den Titel und einen Platz auf dem Podium nicht gereicht, sagt Thomas Micolino von der Eisdiele «Rino» in Rottenburg (Kreis Tübingen). Er habe aber einen Kreativ-Preis gewonnen. Die Tafel zur Auszeichnung bekomme jetzt einen Ehrenplatz in der Eisdiele, sagt der Eis-Erfinder. Zuvor hatte unter anderem die «Südwest Presse» berichtet.

Mit seiner Eis-Kreation aus Kamelmilch, geräuchertem Dattelhonig, Pistazien und Polenta war Micolino 2025 Deutscher Meister geworden. Bei seinen Kunden ist die Sorte längst einer der Favoriten. Der 36-Jährige selbst sagt, im Vergleich zu herkömmlichem Milcheis sei die Sorte «Kamelatte» etwas salziger, cremiger und schneeweiß.

Beim Gelato Festival World Masters in den USA hatte sich Micolino mit den 70 besten Eismachern aus aller Welt gemessen. «Es hat enorm Spaß gemacht, das war sehr schön.» Und jetzt? Geht's wieder ans Erfinden? «Ja, unbedingt. Mein Kopf ist jetzt frei und ich kann wieder loslegen.»