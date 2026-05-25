Zu schnell fährt ein Mann mit seinem Auto durch Ulm. Als er eine rote Ampel missachtet, kommt es zum Crash. Er versucht zu Fuß zu fliehen.

Ulm (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich rücksichtsloser Autofahrer hat in Ulm einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht, anschließend versuchte er, zu flüchten.

Wie die Polizei mitteilte, war der 26-Jährige am Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. An einer Kreuzung sei er trotz roter Ampel weitergefahren und anschließend auf ein Auto aufgefahren.

Der Wagen mit zwei Menschen kam erst rund 100 Meter nach der Kollision zum Stillstand, wie es hieß. Beide Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete demnach zunächst zu Fuß. Polizisten stellten den 26-Jährigen wenig später. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden.