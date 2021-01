Eine Aktion, mit der Künstler der Region unterstützt werden soll, hat der Rotary Club Bad Bergzabern entwickelt: In diesen Tagen spielt der in Oberotterbach lebende Pianist Chris Jarrett ein Konzert in einem Südpfälzer Studio ein, das vom 15. Januar bis 15. Februar im nichtöffentlichen Bereich von Youtube gestreamt werden kann.

Dieses einstündige Neujahrskonzert mit Kompositionen des Pianisten von Weltrang kann gegen eine beliebig hohe Spende abgerufen werden. Wer eine Spende entrichtet, erhält den erforderlichen Link per Mail. Mit den Einnahmen soll Künstlern aus der Region unter die Arme gegriffen werden. Unterstützt wird der Rotary Club von der Kreismusikschule Südliche Weinstraße. Vorbild der Aktion ist das Engagement von Anne Sophie Mutter, die Konzerte in Kirchen gibt, um Kollegen zu helfen.

Wer bei dem Rotary-Projekt mitmachen möchten und „ins Konzert gehen“ will, sendet eine E-Mail an RCBZA@gmx.de. Informationen, auch zum Rotary-Förderkonto, finden sich im Internet auf der Homepage.