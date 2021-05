National haben Rope Skipper der TS Germersheim die Hürde schon mal genommen: Sie haben sich für die virtuelle WM qualifiziert, Ersatz für die Weltmeisterschaften, die im August 2020 ausfielen.

Für sechs Disziplinen konnten Vereine bis zum 30. April ihre Videos auf einer Online-Plattform hochladen. Neun Springer der TS Germersheim machten mit. Als Team gingen Mark Maurer, Pascal Bär, Ronja und Sarah Höfers, Bianca und Simone Illing an den Start. Christina Khramtsov, Emilia Messerschmidt und Vanessa Ebert traten in Einzel- und Partnerdisziplinen an. Der Verein hat die Ergebnisse der Online-Bewertung eingesehen. Ergebnis: Das Team habe sich in allen Disziplinen für die WM qualifiziert und sei das beste im Double Dutch Single, Speed Relay und Double Dutch Speed Sprint. Im Wheel hätten sich Khramtsov und Messerschmidt mit Platz zwei für die Jugend-WM qualifiziert. Mark Maurer bot die Tagesbestleistung im 30-Sekunden-Speed. Der Friedrichshaller Sportverein hatte den Germersheimern zum Filmen eine Halle zur Verfügung gestellt.