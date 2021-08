Um 25 Punkte hat Ronja Walthaner vom ASV Landau bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wesel ihre Bestleistung im Siebenkampf verfehlt. Den fünften Platz nach zwei Disziplinen konnte die 15-Jährige nicht verteidigen. Mit 3653 Punkte erreichte sie den zehnten Platz. Deutsche W15-Meisterin ist Emma Kaul vom USC Mainz. Die Schwester von Niklas Kaul, Weltmeister von 2019 im Zehnkampf in Doha, kam auf 4039 Punkte. Im Kugelstoßen ließ Walthaner die meisten Punkte liegen. Mit 8,87 Metern war sie die Schwächste in dieser Disziplin. Im Hochsprung kam sie höher als Kaul. Ihr Wettkampf: Am ersten Tag läuft sie über die 80 Meter Hürden gute 12,07 Sekunden. Sie springt 1,61 Meter hoch, stößt die Kugel auf nicht so gute 8,87 Meter und läuft die 100 Meter in 13,03 Sekunden. Am zweiten Wettkampftag springt sie lediglich 4,72 Meter weit, bleibt einen halben Meter hinter ihrer Bestleistung. Ihr Speer fliegt 30,98 Meter weit, ein gutes Ergebnis. Die abschließenden 800 Meter läuft sie in 2:35,91 Minuten. Als Elfte (von 15) der Meldeliste war Walthaner in den Wettbewerb eingestiegen.