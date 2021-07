Ronja Walthaner vom ASV Landau hat das dritte Ticket zur Teilnahme an den deutschen Jugendmeisterschaften. Was der 15-Jährigen beim Wettkampf in Landau nicht gelang (sie sprang 1,62 Meter hoch und gewann bei den Schülerinnen vor Filine Allmeier), holte sie einen Tag später in Mainz nach. Mit 1,66 Meter egalisierte sie ihre Bestmarke, zugleich DM-Norm. In Hannover kann sie im Hochsprung, 80-Meter-Hürdensprint und Siebenkampf antreten. Der Hochsprung in Landau gehörte zum Hoch-Hinaus-Cup mit dem Stabhochsprung-Meeting am Abend. Beim Empfang der Athleten und ihrer Trainer in einem Lokal am Kleinen Platz war als besonderer Gast Hans-Peter Briegel, Fußball-Europameister 1980 und zweimal Vizeweltmeister, da. Beim Wettkampf zeigte sich, dass die Stabhochsprunganlage aus dem Jahr 1988 (Ständermasten) und 2007 (Matte) in die Jahre gekommen ist. Der Sieger im Nachwuchswettbewerb: Noel Föllinger vom ASV Landau gewann mit 4,10 Metern.